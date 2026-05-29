PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach versuchtem Ladendiebstahl gesucht

Suhl (ots)

Zwei unbekannte Männer versuchten Donnerstag gegen 17:00 Uhr zehn Controller für Spielekonsolen im Gesamtwert von über 700 Euro aus einem Drogeriemarkt im Steinweg in Suhl zu entwenden. Die Täter hatten die Ware in einen mitgeführten Beutel gesteckt und täuschten an der Kasse zunächst vor, die Controller bezahlen zu wollen, was sie dann aber nicht taten. Eine Mitarbeiterin sprach die Männer an woraufhin sie ohne das Diebesgut flüchteten und im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden konnten. Beide Personen waren dunkel gekleidet - ein Mann war tätowiert, der andere hatte kurze blonde Haare und etwa 30-35 Jahre alt. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0132041/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 11:43

    LPI-SHL: Parkunfall unter Alkohol

    Schmalkalden (ots) - Beim Rückwärtsfahren stieß ein 35-jähriger Autofahrer Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schmalkalden gegen einen anderen Pkw, wodurch an beiden Autos Sachschaden entstand. Ein mit dem Verursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Pomille, weshalb eine Blutentnahme folgte. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Den Mann erwartet eine Anzeige. Rückfragen ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:38

    LPI-SHL: Alkoholisiert aufgefahren

    Meiningen (ots) - Eine 37-jährige Autofahrerin musste Donnerstagnachmittag verkehrsbedingt an einer Ampel in der Leipziger Straße in Meiningen halten. Der hinter ihr fahrende 76-jährige Autofahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 1,08 Promille fest. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige waren die Folge. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:28

    LPI-SHL: Cannabispflanzen beschlagnahmt

    Schmalkalden (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen waren am Donnerstag in einer Gartenanlage in Schmalkalden im Einsatz. Auf dem Gartengrundstück eines Mannes fanden die Polizisten insgesamt 30 Cannabispflanzen verschiedener Wuchshöhe. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren