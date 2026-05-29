Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach versuchtem Ladendiebstahl gesucht

Suhl (ots)

Zwei unbekannte Männer versuchten Donnerstag gegen 17:00 Uhr zehn Controller für Spielekonsolen im Gesamtwert von über 700 Euro aus einem Drogeriemarkt im Steinweg in Suhl zu entwenden. Die Täter hatten die Ware in einen mitgeführten Beutel gesteckt und täuschten an der Kasse zunächst vor, die Controller bezahlen zu wollen, was sie dann aber nicht taten. Eine Mitarbeiterin sprach die Männer an woraufhin sie ohne das Diebesgut flüchteten und im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden konnten. Beide Personen waren dunkel gekleidet - ein Mann war tätowiert, der andere hatte kurze blonde Haare und etwa 30-35 Jahre alt. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0132041/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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