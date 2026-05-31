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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsversuch

Suhl (ots)

Ein 81-jähriger Mann wurde von einem angeblichen Inkasso Dienst 
schriftlich aufgefordert einen mittleren vierstelligen Betrag zu 
begleichen. Dieser habe mehrere mündliche Verträge u. a. mit 
Lottogesellschaften geschlossen. Wenn der Mann den Aufforderungen 
nicht nachkommen würde, käme ein Mitarbeiter vorbei. Der 81-jährige 
ging auf diese Forderung glücklicherweise nicht ein und erstattete 
Anzeige.
Seinen Sie misstrauisch und lassen Sie sich in keinen Fall unter 
Druck setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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