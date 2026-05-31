LPI-SHL: Betrugsversuch

Schmalkalden (ots) - Zwei Männer klingelten Donnerstagabend bei einer Seniorin in der Straße "Martin-Luther-Ring" in Schmalkalden. Sie gaben sich als Mitarbeiter ihres Energieversorgers aus und verlangten persönliche Daten unter anderem die Bankdaten von der Frau, da angeblich ihre Abschlagszahlungen reduziert werden sollen. Des Weiteren sollte sie auf dem Telefon etwas unterschreiben, was sie auch tat. Anschließend ...

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