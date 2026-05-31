LPI-SHL: Tödlicher Verkehrsunfall
Suhl (ots)
Freitagmittag gegen 12:10 Uhr befuhr ein 57-jähriger mit einem Handbike die Straße Löffeltal aus Richtung Fliederweg kommend. Aus noch ungeklärter Ursache kollidiert der Handbike-Fahrer mit einem entgegenkommenden Pkw eines 53-jährigen frontal. Der 57-jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste durch die eingetroffenen Rettungskräfte vor Ort reanimiert werden. Der 53-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der 57-jährige Handbike-Fahrer erlag im Klinikum seinen schweren Verletzungen. Ein Gutachter sowie der Abschleppdinest waren im Einatz.
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