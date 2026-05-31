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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tödlicher Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Freitagmittag gegen 12:10 Uhr befuhr ein 57-jähriger mit einem 
Handbike die Straße Löffeltal aus Richtung Fliederweg kommend. Aus 
noch ungeklärter Ursache kollidiert der Handbike-Fahrer mit einem 
entgegenkommenden Pkw eines 53-jährigen frontal. Der 57-jährige wurde
durch den Aufprall schwer verletzt und musste durch die 
eingetroffenen Rettungskräfte vor Ort reanimiert werden. Der 
53-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der 57-jährige 
Handbike-Fahrer erlag im Klinikum seinen schweren Verletzungen. Ein 
Gutachter sowie der Abschleppdinest waren im Einatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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