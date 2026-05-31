LPI-SHL: Tödlicher Verkehrsunfall

Suhl (ots) - Zwei unbekannte Männer versuchten Donnerstag gegen 17:00 Uhr zehn Controller für Spielekonsolen im Gesamtwert von über 700 Euro aus einem Drogeriemarkt im Steinweg in Suhl zu entwenden. Die Täter hatten die Ware in einen mitgeführten Beutel gesteckt und täuschten an der Kasse zunächst vor, die Controller bezahlen zu wollen, was sie dann aber nicht taten. Eine Mitarbeiterin sprach die Männer an ...

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