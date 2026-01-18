Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Feuerwehreinsatz wegen zu viel Milch in Barmstedt

Datum: Samstag, 17. Januar 2027, 18.27 Uhr +++ Einsatzort: Barmstedt, Küsterkamp +++ Einsatz: TH G X (Technische Hilfe, größer Standard, mit Gefahrstoff)

Barmstedt - Milch in einem Regenrückhaltebecken hat am Samstagabend (17. Januar 2026) in Barmstedt die örtliche Freiwillige Feuerwehr sowie Spezialkräfte des Löschzugs Gefahrgut auf den Plan gerufen. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt hat aber nicht bestanden. Die Feuerwehr war um 18.27 Uhr alarmiert worden. Auf dem Regenrückhaltebecken am Küsterkamp war das Wasser weißlich verfärbt. Ursächlich dafür war mutmaßlich der Austritt einer noch unbekannten Menge Milch bei einem Barmstedter Betrieb. Diese war in die Regenwasserkanalisation gelangt. Ein weiterer Austritt des flüssigen Lebensmittels war bei Alarmierung der Feuerwehr bereits gestoppt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Barmstedt dichteten in einer ersten Maßnahme den Zulauf zu dem Regenrückhaltebecken ab und leuchteten die Einsatzstelle aus. Für die weitere Erkundung wurden Kräfte des Löschzugs Gefahrgut, des Abwasserzweckverbands Südholstein als Betreiber des Regenrückhaltebeckens und des Kreisumweltamts hinzugezogen. Nach eingehender Beratung wurde entschieden, dass keine konkrete Gefährdung für die Umwelt vorliegt. Die betroffene Leitung wurde durch den Betrieb gründlich gespült und die Milch so weit verdünnt, dass die weißliche Färbung des Wassers zurückging. Für die Feuerwehr, die mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort war, endete der Einsatz gegen 21 Uhr. Kräfte FF Barmstedt: 30 Löschzug Gefahrgut Kreis Pinneberg: 20

