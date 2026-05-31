Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: SB-Staubsauger aufgebrochen - Zeugenaufruf

Suhl (ots)

In der Zeit vom 30.05.2026, 16:00 Uhr bis 31.05.2026, 07:00 Uhr brachen bislang noch unbekannte Täter drei von vier Geldauffangbehälter der SB-Staubsauger an der Shell-Tankstelle in der Hölderlinstraße auf und erbeuteten Münzgeld. Der genaue Betrag ist nicht bekannt, war jedoch nicht besonders hoch, da die Behälter täglich geleert werden. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0134033/2026 im Inspektionsdienst Suhl zu melden

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