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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: SB-Staubsauger aufgebrochen - Zeugenaufruf

Suhl (ots)

In der Zeit vom 30.05.2026, 16:00 Uhr bis 31.05.2026, 07:00 Uhr 
brachen bislang noch unbekannte Täter drei von vier 
Geldauffangbehälter der SB-Staubsauger an der Shell-Tankstelle in der
Hölderlinstraße auf und erbeuteten Münzgeld. Der genaue Betrag ist 
nicht bekannt, war jedoch nicht besonders hoch, da die Behälter 
täglich geleert werden. Es entstand jedoch ein erheblicher 
Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, 
werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0134033/2026 im
Inspektionsdienst Suhl zu melden

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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