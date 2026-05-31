Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fünf auf einen Streich

Schmalkalden (ots)

Am Samstagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine Verkehrskontrolle mit einem 56 Jahre alten Slovaken in Schmalkalden durch. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass falsche Kennzeichen an seinem Chrysler angebracht waren und das Fahrzeug nicht versichert war. Der Fahrzeugführer stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und besaß zu allem Überfluss keinen Führerschein. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Klinikum Schmalkalden durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren gegen den slowakischen Fahrer eingeleitet.

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