Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht durch Meiningen

Meiningen (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 45-jährigen Fahrzeugführer im Stadtgebiet Meiningen. Aufgrund des starken Alkoholgeruchs des Mannes wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Vorwert von 2,2 Promille. Der Fahrzeugführer wurde anschließend in das Klinikum nach Meiningen zu einer Blutentnahme gefahren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

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