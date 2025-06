Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Geschädigte gesucht

Halle (Saale), Dieskau (ots)

Die Bundespolizei sucht die Geschädigte in einem Vorfall vom 2. Juni 2025, bei dem eine Frau mit einem E-Scooter von einem männlichen Reisenden am Einsteigen in die S-Bahn gehindert wurde. Der 34-Jährige stellte sich um 00:39 Uhr am Haltepunkt Dieskau in den Türbereich des Zuges in Richtung Halle (Saale) Hauptbahnhof und hinderte die Frau aus bisher unbekannten Gründen daran einzusteigen. Dadurch wurde eine Türstörung ausgelöst und der Zugbegleiter informiert. Dieser begab sich zu der angezeigten Einstiegsstelle. Zwischenzeitlich hatte sich die Reisende an dem Störenden vorbeigedrängelt und einen Sitzplatz gesucht. Bei der Fahrkartenkontrolle beleidigte der Deutsche dann den Zugbegleiter mit ehrverletzenden Worten. Dieser verständigte das Bundespolizeirevier Halle (Saale), welches eine Streife zum einfahrenden Zug entsandte. Die genötigte Frau hatte die Bahn zwischenzeitlich verlassen, weshalb die ermittelnden Beamten nun nach ihr suchen. Laut Zeugenaussage hatte sie blonde Haare, war ca. 155 cm groß, bekleidet mit dunkler Jacke und Hose und führte einen E-Scooter mit sich. Der braun-haarige, untersetzte Beschuldigte trug eine grüne Jogginghose, eine blaue Jacke und hatte einen Rucksack und Einkaufsbeutel dabei. Da diese nicht mehr festgestellt werden konnte benötigt die Bundespolizei die Mithilfe der Bevölkerung: Wer kennt die beschriebene Frau oder kann weitere Hinweise zu ihr oder dem beschriebenen Vorfall geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

