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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Fensterscheiben an mehreren Fahrzeugen eingeschlagen: Unbekannte Täter entwenden keine Wertgegenstände

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (5. Juli 2026), 15:00 Uhr und Dienstag (7. Juli 2026), 08:00 Uhr schlugen unbekannte Täter an drei abgestellten Fahrzeugen mindestens eine Fensterscheibe ein. Die Fahrzeuge (schwarzer Peugeot 208, graue Mercedes E- Klasse und ein Hyundai Getz) waren auf dem Park&Ride Parkplatz am Bahnhof in Bedburg-Hau abgestellt. In allen drei Fällen konnten die Täter keine Wertgegenstände entwenden. Am Peugeot schlugen die Täter das Dreiecksfenster an der Fahrertür ein, bei der E-Klasse sowohl die Scheibe der Beifahrertür als auch das hintere Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite und beim Hyundai wurde ebenfalls das Dreiecksfenster auf der hinteren Beifahrerseite beschädigt.

   Präventionshinweise der Polizei:
   - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handtasche, Kameras, Handy) 
     und kein Bargeld im Auto liegen, auch nicht im Kofferraum.
   - Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen 
     sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.
   - Lassen Sie auch keine Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur 
     Wohnungsanschrift und Hausschlüssel im Fahrzeug. Zum 
     Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch 
     hinzukommen.
   - Verschließen Sie bei Verlassen des Fahrzeugs immer Fenster, 
     Türen, Kofferraum, Schiebedach.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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