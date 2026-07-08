Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Fensterscheiben an mehreren Fahrzeugen eingeschlagen: Unbekannte Täter entwenden keine Wertgegenstände

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (5. Juli 2026), 15:00 Uhr und Dienstag (7. Juli 2026), 08:00 Uhr schlugen unbekannte Täter an drei abgestellten Fahrzeugen mindestens eine Fensterscheibe ein. Die Fahrzeuge (schwarzer Peugeot 208, graue Mercedes E- Klasse und ein Hyundai Getz) waren auf dem Park&Ride Parkplatz am Bahnhof in Bedburg-Hau abgestellt. In allen drei Fällen konnten die Täter keine Wertgegenstände entwenden. Am Peugeot schlugen die Täter das Dreiecksfenster an der Fahrertür ein, bei der E-Klasse sowohl die Scheibe der Beifahrertür als auch das hintere Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite und beim Hyundai wurde ebenfalls das Dreiecksfenster auf der hinteren Beifahrerseite beschädigt.

Präventionshinweise der Polizei: - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handtasche, Kameras, Handy) und kein Bargeld im Auto liegen, auch nicht im Kofferraum. - Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Lassen Sie auch keine Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. - Verschließen Sie bei Verlassen des Fahrzeugs immer Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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