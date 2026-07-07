Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - 1. Folgemeldung Verkehrsunfall: 71-jährige Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Wie berichtet kam es am heutigen Dienstag (6. Juli 2026) gegen 12:28 Uhr an der Gelderner Straße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall (die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6309892). Eine 71-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem Fahrrad den Radweg der Gelderner Straße in Fahrtrichtung B9 (Gelder Dyck). Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein Lkw, in welchem ein 36-jähriger Mann aus Sonsbeck saß, die Südstraße und bog nach links in die Gelderner Straße ab. Dabei übersah der Mann, aus bislang ungeklärter Ursache, die Radfahrerin, welche sich durch die Kollision schwere Verletzungen zuzog (Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden). Die Frau aus Kevelaer wurde zur weiteren Behandlung, mit einem Rettungshubschrauber, ins Krankenhaus verbracht. Im Bereich der Unfallstelle, welche bis in die Abendstunden gesperrt war, wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut. (pp)

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