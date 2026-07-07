POL-KLE: Kevelaer - Erstmeldung Verkehrsunfall: Straßensperrung eingerichtet

Geldern (ots) - Am Samstag (4. April 2026) kam es zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr an der Glockengasse in Geldern zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag auch eine Halskette. Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter ...

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