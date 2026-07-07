POL-KLE: Kevelaer - Erstmeldung Verkehrsunfall: Straßensperrung eingerichtet
Kevelaer (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls in Kevelaer wurde durch die Polizei eine Straßensperrung eingerichtet. Die Gelderner Straße ist aktuell zwischen der Südstraße und der B9 (Gelder Dyck) gesperrt. Weitere Informationen zum Unfall werden durch die Polizei zu einem späteren Unfall veröffentlicht. (pp)
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