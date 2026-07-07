POL-KLE: Kerken - Sachbeschädigung im Bürgerpark: Polizei sucht Zeugen
Kerken-Nieukerk (ots)
Im Zeitraum von Samstag (4. Juli 2026), 00:00 Uhr und Sonntag (5. Juli 2026), 06:00 Uhr kam es an der Elisabethstraße in Kerken zu einer Sachbeschädigung. Im Bürgerpark wurden dabei mehrere Sachgegenstände (Sonnensegel und Kinderspielturm -> Laufband zerschnitten und Halteseil angeschnitten) beschädigt.
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell