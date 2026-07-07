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POL-KLE: Kerken - Sachbeschädigung im Bürgerpark: Polizei sucht Zeugen

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Kerken-Nieukerk (ots)

Im Zeitraum von Samstag (4. Juli 2026), 00:00 Uhr und Sonntag (5. Juli 2026), 06:00 Uhr kam es an der Elisabethstraße in Kerken zu einer Sachbeschädigung. Im Bürgerpark wurden dabei mehrere Sachgegenstände (Sonnensegel und Kinderspielturm -> Laufband zerschnitten und Halteseil angeschnitten) beschädigt.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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