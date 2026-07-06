Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfallflucht: Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarkts beschädigt

Straelen (ots)

Am Freitag (3. Juli 2026) kam es zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr an der Straße Beginenpad in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher nach aktuellem Kenntnisstand in einem blauen Pkw unterwegs war, wurde ein abgestellter Pkw im Frontbereich auf der Fahrerseite beschädigt. Der Pkw, bei welchem es sich um einen grauen Audi A4 handelt, war zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt. Der 57-jährige Halter des Wagens informierte die Polizei, da sich die oder der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte.

Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Polizei Geldern. (pp)

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