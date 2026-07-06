Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Sturz mit Pedelec: 31-jährige Frau verletzt sich schwer

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Montag (5. Juli 2026) kam es gegen 21:10 Uhr an der Saalstraße in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau, beide aus Kleve, befuhren mit ihren Pedelecs den an die Saalstraße angrenzenden Radweg in Fahrtrichtung Kleve. Laut des männlichen Verkehrsteilnehmers hätten sich die Lenker der Pedelecs ineinander verhakt, wodurch die 31-jährige Frau die Kontrolle über ihr Pedelec verlor und stürzte. Die Kleverin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand Sachschaden. Beide Verkehrsteilnehmenden trugen zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell