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POL-KLE: Geldern - Sitzbank auf Spielplatz durch Feuer beschädigt: Zeuge informierte die Polizei

POL-KLE: Geldern - Sitzbank auf Spielplatz durch Feuer beschädigt: Zeuge informierte die Polizei
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Geldern (ots)

Am Samstag (4. Juli 2026) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve gegen 19:50 Uhr, durch einen unbeteiligten Zeugen, Kenntnis von einer brennenden Sitzbank auf einem Spielplatz im Bereich der Straßen Am Eiland / Am Stadtgraben in Geldern. Die Bank, welche durch die Feuerwehr gelöscht werden musste, wurde durch den Brand vollständig zerstört. Weitere Sachgüter wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hinweise bitte unter 02823 1080 an die Kripo Goch. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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