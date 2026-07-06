Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Wohnmobilanhänger entwendet: Kripo sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Klein-Netterden (ots)

Im Zeitraum von Freitag (3. Juli 2026), 19:30 Uhr und Samstag (4. Juli 2026), 08:15 Uhr kam es an der Netterdensche Straße in Emmerich zu einem Diebstahl. Der oder die Täter beschädigten ein Zugangstor und verschafften sich so Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses. Von diesem entwendeten die Täter einen abgestellten Wohnmobilanhänger (Hersteller: Tabbert), welcher zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen WES-RH652 trug, und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Emmerich ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

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