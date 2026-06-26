Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260626- 0810 Frankfurt- Gallus Seniorin in Wohnung bestohlen- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstagmittag (25. Juni 2026) soll ein Einbrecher über den Balkon in eine Wohnung in der Idsteiner Straße gestiegen sein und eine 88- jährige Bewohnerin bestohlen haben. Die Polizei sucht Zeugen und sensibilisiert.

Nach aktuellen Kenntnissen soll die 88- Jährige gegen 11:55 Uhr in ihrem Schlafzimmer Mittagsschlaf gehalten haben. Der Einbrecher soll über eine geöffnete Balkontür in die Wohnung gelangt sein und sich in das Schlafzimmer begeben haben, wo ihn die Seniorin bemerkt haben soll. Anschließend soll er der 88-Jährigen auf den Kopf geschlagen und im Anschluss Bargeld entwendet haben. Danach soll er in unbekannte Richtung geflohen sein.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, schwarze Hautfarbe; bekleidet mit einer langen beigen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Kopfbedeckung (Durag), zudem trug er eine Sonnenbrille.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Täter machen können und bittet diese, sich bei der Polizei unter 069/ 755 10400 oder bei jeder anderer Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei rät, geöffnete Fenster und Balkontüren bei längerer Abwesenheit nach Möglichkeit zu schließen.

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