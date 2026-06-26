PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260626- 0807 Frankfurt- Nied Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Donnerstag (25. Juni 2026) auf Freitag (26. Juni 2026) meldeten aufmerksame Anwohner einen Einbruch in eine Kita im Bereich der Werner- Bockelmann- Straße. Die Polizei nahm zwei Personen fest.

Nach aktuellen Kenntnissen sollen sich die beiden 18- und 23- Jährigen gegen 04:00Uhr Zutritt zu der Kindertagesstätte verschafft und durchsucht haben. Die alarmierten Polizeistreifen nahmen einen der jungen Männer fest, der ihnen in der Nähe der Kita auffiel, der zweite befand sich noch auf dem entsprechenden Gelände und wurde dort festgenommen.

Bei ihnen fanden die Beamten weiteres vermutliches Diebesgut auf und stellten dieses sicher. Bereits am Vortag fiel das Duo durch eine Serie von Diebstählen aus mehreren Fahrzeugen auf.

Sie werden am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 15:33

    POL-F: 260625 - 0806 Frankfurt-Sachsenhausen: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (bo) Seit gestern Abend, 24. Juni 2026 gegen 19:30 Uhr, wird der 50-jährige Herr Vadims B. aus Frankfurt Sachsenhausen vermisst. Letztmalig wurde er gestern Abend auf der Darmstädter Landstraße in Richtung Mörfelder Landstraße gesehen. Vadims B. ist auf einen Rollstuhl angewiesen, mit dem er gestern auch unterwegs war. Aufgrund einer Erkrankung ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 13:05

    POL-F: 260625 - 0804 Frankfurt- Höchst: Jugendlicher leistet mehrfach Widerstand

    Frankfurt (ots) - (ma) Aufgrund einer vorangegangenen Auseinandersetzung fahndete die Polizei gestern im Bereich Höchst nach einem 17- Jährigen. Diesen erkannte eine Polizeistreife im Bereich des Höchster Bahnhofes wieder und unterzog ihm einer Kontrolle. Im Rahmen der folgenden Festnahme wehrte sich der 17- Jährige massiv und schlug in Richtung der eingesetzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren