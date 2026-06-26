Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260626- 0807 Frankfurt- Nied Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Donnerstag (25. Juni 2026) auf Freitag (26. Juni 2026) meldeten aufmerksame Anwohner einen Einbruch in eine Kita im Bereich der Werner- Bockelmann- Straße. Die Polizei nahm zwei Personen fest.

Nach aktuellen Kenntnissen sollen sich die beiden 18- und 23- Jährigen gegen 04:00Uhr Zutritt zu der Kindertagesstätte verschafft und durchsucht haben. Die alarmierten Polizeistreifen nahmen einen der jungen Männer fest, der ihnen in der Nähe der Kita auffiel, der zweite befand sich noch auf dem entsprechenden Gelände und wurde dort festgenommen.

Bei ihnen fanden die Beamten weiteres vermutliches Diebesgut auf und stellten dieses sicher. Bereits am Vortag fiel das Duo durch eine Serie von Diebstählen aus mehreren Fahrzeugen auf.

Sie werden am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt.

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