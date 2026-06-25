Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260625 - 0805 Frankfurt-Gutleutviertel: Illegale Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge - Festnahme

Frankfurt (ots)

(bo) Dienstagnacht (23. Juni 2026) nahmen Polizeibeamte einen Drogenhändler fest.

Nach aktuellem Kenntnisstand meldete sich der spätere Tatverdächtige gegen 00:12 Uhr selbstständig über Notruf, da er angeblich verfolgt werden würde. Polizeibeamte suchten daraufhin sein Umfeld ab, konnten jedoch nichts feststellen. Im Nachgang bezichtigte er sich selbst des Drogenhandels und der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln. Bei einer anschließenden, freiwilligen Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten diverse Mengen an Betäubungs- und Arzneimitteln auf und beschlagnahmten diese. Darüber hinaus gab er an, dass er zusätzlich noch eine sogenannte "Bunkerwohnung" hätte. Auch in dieser Wohnung durchsuchten die Beamten und fanden dort erneut Arznei- und Betäubungsmittel in nicht geringer Menge auf.

Der 27-jährige Tatverdächtige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Er wurde zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht.

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