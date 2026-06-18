Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Vereinsheim - Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 17.06.2026 08:45 Uhr, bis Donnerstag, den 18.06.2026 00:59 Uhr, wurde in ein Vereinshaus in der Hövels Gasse in Arnsberg-Hüsten eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt indem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchwühlten mehrere Schränke, schlugen einen Vitrinentisch ein und entwendeten mehrere Orden sowie weitere Objekte des Vereins.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200 in Verbindung zu setzen.

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