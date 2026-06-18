PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Vereinsheim - Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 17.06.2026 08:45 Uhr, bis Donnerstag, den 18.06.2026 00:59 Uhr, wurde in ein Vereinshaus in der Hövels Gasse in Arnsberg-Hüsten eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt indem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchwühlten mehrere Schränke, schlugen einen Vitrinentisch ein und entwendeten mehrere Orden sowie weitere Objekte des Vereins.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 08:19

    POL-HSK: 10-jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Morgen um 07:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht in der Marktstraße in Arnsberg-Hüsten. Ein 10-jähriger Junge aus Hüsten befuhr mit seinem Fahrrad aus Hüsten kommend in Fahrtrichtung Neheim den Gehweg, der parallel zur Marktstraße verläuft. An der dortigen Fußgängerampel überquerte er die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein graues Auto ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 07:39

    POL-HSK: Minderjähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Sundern (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 16.06.2026, kam es in Sundern gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Berliner Straße und Zum Alten Sundern zu einem Verkehrsunfall mit einem minderjährigen Pedelec-Fahrer. Der 14-jährige Radfahrer befuhr gemeinsam mit einem ebenfalls 14-jährigen Jungen die Berliner Straße in absteigende Richtung. Ein 23-jähriger Autofahrer ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 13:24

    POL-HSK: Kleinbrand in der Nähe eines Blitzeranhängers in Meschede

    Meschede (ots) - In der vergangenen Nacht um 04:42 Uhr erhielt die Polizeiwache Meschede Kenntnis von einem Kleinbrand im Bereich der Steinstraße/ Talsperrenstraße. Ein aufmerksamer Zeuge stellte den Brand fest und löschte diesen bereits mit eigenen Mitteln. Die eingesetzten Polizisten konnten vor Ort Reste von verbanntem Plastik sowie mehrere Scherben feststellen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren