Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260625 - 0802 Frankfurt- Rödelheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Mittag (24. Juni 2026) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw in Rödelheim.

Nach aktuellem Kenntnisstand soll ein 39-jähriger Fußgänger gegen 12:15 Uhr die Fahrbahn im Kreuzungsbereich der Lorscher Straße/ Alexanderstraße betreten haben.

Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 26- jährigen Autofahrerin, welche in Richtung Eschborn fuhr. Der 39-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Eine Passantin leistete erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 39-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, die 26-jährige Autofahrerin wurde ambulant behandelt.

Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme, unter Hinzuziehung eines Gutachters, voll gesperrt. Die Unfallursache ist nun Teil der Ermittlungen.

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