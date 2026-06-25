Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260625 - 0802 Frankfurt- Rödelheim: Schwerer Verkehrsunfall
Frankfurt (ots)
(ma) Gestern Mittag (24. Juni 2026) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw in Rödelheim.
Nach aktuellem Kenntnisstand soll ein 39-jähriger Fußgänger gegen 12:15 Uhr die Fahrbahn im Kreuzungsbereich der Lorscher Straße/ Alexanderstraße betreten haben.
Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 26- jährigen Autofahrerin, welche in Richtung Eschborn fuhr. Der 39-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Eine Passantin leistete erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 39-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, die 26-jährige Autofahrerin wurde ambulant behandelt.
Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme, unter Hinzuziehung eines Gutachters, voll gesperrt. Die Unfallursache ist nun Teil der Ermittlungen.
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