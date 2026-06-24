Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260624 - 0803 Frankfurt- Grüneburgpark: Angriff mit queerfeindlichem Hintergrund

Frankfurt (ots)

(ma) Wie den Medien bereits bekannt, kam es am Mittwochnachmittag (17. Juni 2026) im Grüneburgpark zu einem Angriff auf zwei Personen der queeren Community. Der Tatverdächtige floh unerkannt.

Die beiden später Angegriffenen saßen nach aktuellen Erkenntnissen gegen 13:25 Uhr auf einer Parkbank im Grüneburgpark. Plötzlich sei ein Mann auf die beiden zugegangen und habe sie aufgefordert, den Park zu verlassen. Darüber hinaus habe er sie queerfeindlich beleidigt.

Nachdem die beiden den Park nicht verließen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der im weiteren Verlauf umstehende Passanten involviert waren.

Beide Personen wurden hierdurch nicht unerheblich verletzt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40-45 Jahre alt, ca. 180cm groß, sportliche/ schlanke Statur, dunkle/ teils graue kurze Haare, dunkler/ teils grauer gepflegter Bart; bekleidet mit dunkler Kleidung, Jogginghose, schwarzem T-Shirt und Turnschuhen. Er führte ein schwarzes Fahrrad mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 069- 755- 54099 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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