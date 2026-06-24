Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260624 - 0801 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zeugenaufruf nach Raub

Frankfurt (ots)

(ha) Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 02:10 Uhr, kam es in der Weserstraße 4 in Frankfurt am Main vor dem Hotel "Hilton Garden Inn" zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf brachte der unbekannte Täter den Geschädigten durch einen Schlag zu Boden. Anschließend wirkte er mit zwei kraftvollen Tritten auf diesen ein und entnahm ihm währenddessen u.a. sein Bargeld.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre, altosteuropäisches Erscheinungsbild, kräftige Statur; weißes T-Shirt, hellgraue Jogginghose weiße Sneaker

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Personen, die Angaben zu Täter und / oder Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 zu melden.

Hinweise: Der nachfolgende Link führt zu der Internetseite der Polizei Hessen, hier ist ein Bild des Tatverdächtigen zu sehen.

https://www.polizei.hessen.de/unbekannte-personen/raub-und-gefaehrliche-koerperverletzung-vor-hotel

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