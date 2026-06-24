PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260624 - 0800 Frankfurt- Sachsenhausen: E-Scooterfahrer verursacht Unfall und flüchtet- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagmorgen (23. Juni 2026) fuhr ein E-Scooterfahrer in ein geparktes Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen befuhr der E-Scooterfahrer die Brückenstraße, als er im Bereich der Hausnummer 86 in ein geparktes Auto krachte und zu Boden stürzte. Der Mann berappelte sich, stieg auf den Scooter und verließ den Unfallörtlichkeit. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei.

Der E-Scooterfahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 50 Jahre alt, graues Haar; bekleidet mit einem beigen Hemd, einer kurzen schwarzen Hose und schwarz-weißen Schuhen. Vermutlich zog sich der Mann eine kleine Platzwunde im hinteren Kopfbereich zu.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der zuständigen Dienststelle unter der Telefonnummer 069/ 755 46208 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren