Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260624 - 0800 Frankfurt- Sachsenhausen: E-Scooterfahrer verursacht Unfall und flüchtet- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagmorgen (23. Juni 2026) fuhr ein E-Scooterfahrer in ein geparktes Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen befuhr der E-Scooterfahrer die Brückenstraße, als er im Bereich der Hausnummer 86 in ein geparktes Auto krachte und zu Boden stürzte. Der Mann berappelte sich, stieg auf den Scooter und verließ den Unfallörtlichkeit. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei.

Der E-Scooterfahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 50 Jahre alt, graues Haar; bekleidet mit einem beigen Hemd, einer kurzen schwarzen Hose und schwarz-weißen Schuhen. Vermutlich zog sich der Mann eine kleine Platzwunde im hinteren Kopfbereich zu.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der zuständigen Dienststelle unter der Telefonnummer 069/ 755 46208 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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