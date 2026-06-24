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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260624 - 0797 Frankfurt - Nieder-Eschbach: 17-jähriger Randalierer attackiert Polizeibeamten - Festnahme

Frankfurt (ots)

Polizisten setzten am gestrigen Dienstagnachmittag (23. Juni 2026) einen Platzverweis in einem Freibad in Nieder-Eschbach durch. Der aggressive 17-Jährige leistete dabei Widerstand und schlug einem Polizisten ins Gesicht.

Der Beschuldigte fiel erstmalig gegen 15:55 Uhr auf, nachdem er zusammen mit mehreren Jugendlichen wiederholt gegen die Hausordnung des Schwimmbades verstieß. Als der dortige Bademeister ihn dann auf sein Verhalten ansprach, soll der Beschuldigte diesen sowohl beleidigt, als auch bedroht haben. Kurz darauf eintreffende Polizisten sprachen ihm einen Platzverweis aus, welchem er nicht nachkam. Als sie ihn daraufhin hinausbegleiteten, schlug er einem der Beamten mit dem Ellenbogen ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Die Beamten legten daraufhin die dienstlichen Handfesseln an und brachten ihn zunächst auf ein umliegendes Polizeirevier, hierbei beleidigte der Beschuldigte die Polizisten mehrfach.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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