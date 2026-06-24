Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260624 - 0795 Frankfurt-Ostend: Schwere räuberische Erpressung mit Schusswaffe - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits Samstagnacht (20. Juni 2026) ereignete sich im Ostend eine schwere räuberische Erpressung zum Nachteil eines 19-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 19-jährige Mann gegen 02:20 Uhr auf einem gemieteten E-Scooter die Königswarterstraße, als er hinter sich Schreie wahrnahm und sah, wie ihm der spätere Tatverdächtige nachlief. Im Kreuzungsbereich Königswarterstraße / Thüringer Straße stoppte der unbekannte Tatverdächtige den 19-Jährigen durch Ergreifen an der linken Schulter. Danach forderte er den Geschädigten auf, ihm Geld zu geben. Diese Forderung wiederholte er mehrfach und zog im weiteren Verlauf eine Schusswaffe aus seiner Umhängetasche. Der 19-Jährige verweigerte zunächst die Herausgabe, sodass sich ein Streitgespräch entwickelte. Da der unbekannte Tatverdächtige unter Vorhalt der Waffe immer näher an den Geschädigten trat, übergab dieser ihm schlussendlich einen 50EUR Schein, woraufhin dieser mit einem seiner Begleiter flüchtete. Zwei weitere Personen, die mutmaßlich zu dem Tatverdächtigen gehören, flüchteten ebenfalls vom Tatort.

Der Tatverdächtige und seine Begleiter können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger: männlich, circa 22-25 Jahre alt, circa 180cm groß, trug Locken, ein weißes T-Shirt, eine Jeans Shorts und eine Umhängetasche aus der er die Pistole nahm

Begleiter 1: männlich, circa 180cm groß, trug ein lila Shirt, kurze Hose und eine Kappe

Begleiter 2 und 3: beide männlich, einer trug ein schwarz/ rotes Basketballtrikot und eine dazugehörige kurze Hose

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat unter der 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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