Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260623 - 0792 Frankfurt-Sachsenhausen: Trickdiebstahl von Armbanduhr - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Vormittag (22. Juni 2026) ereignete sich in Sachsenhausen ein Trickdiebstahl zum Nachteil eines 90-jährigen Mannes. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der 90-Jährige gegen 11:50 Uhr zusammen mit seiner Frau in einem Sanitätshaus in der Schweizer Straße. Beim Verlassen des Geschäftes soll der bislang unbekannte Tatverdächtige dem offensichtlich gehbehinderten Geschädigten seine Hilfe beim Einsteigen in sein Fahrzeug angeboten haben. Während die Frau erneut in das Geschäft ging, soll der Unbekannte dem 90-Jährigen unbemerkt eine hochwertige Uhr vom Arm gestohlen haben. Erst nach dem Losfahren bemerkte er das Fehlen seiner Armbanduhr.

Der unbekannte mutmaßliche Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 45-50 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, trug dunkle, kurze Haare, war bekleidet mit einem grün-gestreiftem/ kariertem Hemd und einer grauen Hose

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr) unter der 069 / 755 41290 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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