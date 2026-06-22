Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260622 - 0790 Frankfurt - Sachsenhausen: Sexuelle Belästigung in einem Schwimmbad

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Sonntagabend (21. Juni 2026) soll es in einem Frankfurter Schwimmbad zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Polizei nahm einen 50-Jährigen fest.

Nachdem die Polizei von Mitarbeitenden des Schwimmbades verständigt wurde, begab sich eine Streife zum Ereignisort. Dort angekommen, berichteten mehrere Zeugen, dass ein Mann gegen 18:15 Uhr am Ende einer Wasserrutsche gestanden haben soll, und dort zwei rutschende Kinder im Wasserbecken "aufgefangen" habe. Hierbei soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein.

Die eingesetzten Polizisten nahmen den alkoholisierten 50-Jährigen vor Ort fest. Er wurde für die sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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