Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260622- 0788 Frankfurt- Gutleutviertel: Falsche Polizisten kontrollieren und bestehlen Verkehrsteilnehmer- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagnachmittag (20. Juni 2026) unterzogen falsche Polizisten einen 38- Jährigen einer "Verkehrskontrolle" und stahlen diesem mehrere tausend Euro Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen parkte der 38- Jährige sein Fahrzeug gegen 16:10 Uhr im Bereich der Gutleutstraße unter der Autobahnbrücke der BAB 5. Kurz darauf habe ein Fahrzeug vor ihm gehalten, aus dessen Beifahrerseite eine männliche Person mit einer dunklen Schutzweste mit der Aufschrift "Polizei" gestiegen sei.

Der falsche Polizist soll den 38- Jährigen darauf hingewiesen haben, dass er falsch parke und ihn einer "Kontrolle" unterzogen haben. In diesem Zuge habe er den 38- Jährigen gefragt, ob dieses Bargeld mit sich führe, was dieser bestätigte. Er händigte dem Betrüger einen mittleren vierstelligen Betrag aus, welchen der falsche Polizist auf Echtheit prüfen wollte.

Dieser stieg nun wieder auf der Beifahrerseite ein und das Fahrzeug besetzt mit zwei Männern fuhr in Richtung BAB 5 davon.

Der 38- Jährige rief die echte Polizei, welche eine Anzeige wegen Amtsanmaßung und Trickdiebstahl aufnahm und die Bevölkerung um Mithilfe bittet:

Wer hat die beiden Tatverdächtigen gesehen oder kann Angaben zum Sachverhalt machen? Diese werden wie folgt beschrieben:

Beifahrer:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, nordafrikanischer Phänotyp, hatte einen schwarzen Bart und eine Narbe am Hinterkopf; bekleidet mit schwarzer Cap, lange schwarze Hose, langes schwarzes Oberteil, dunkle Weste mit Aufschrift "Polizei"

Fahrer:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, nordafrikanische Phänotyp, hatte einen dunklen Bart und dunkle Haare; bekleidet mit kurzer blauer Sporthose und blauem T-Shirt

Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/ 755 41291 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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