Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260622 - 0785 Frankfurt - Flughafen: Einsatz auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens

Frankfurt (ots)

(ha) Rettungskräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei waren am gestrigen Sonntagnachmittag (21. Juni 2026) auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens im Einsatz, nachdem mehrere Personen in einem Flugzeug über hitzebedingte Beschwerden geklagt hatten.

Der Sachverhalt trug sich gegen 15:15 Uhr am Terminalposten C13 des Terminal 1 zu. Nach aktuellen Erkenntnissen sollte eine bereits mit Fluggästen besetzte Passagiermaschine ursprünglich gegen 14:00 Uhr starten. Der Abflug verzögerte sich jedoch. Nachdem einige Passagiere aufgrund der Temperatur im Innenraum des Flugzeuges über Unwohlsein klagten, verließen sie den Flieger und wurden von den hinzugezogenen Rettungskräften versorgt.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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