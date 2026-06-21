PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260621 - 0782 Frankfurt - Rödelheim: Sexuelle Belästigung in einem Schwimmbad

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Samstagabend (20.06.2026) soll es in einem Schwimmbad zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Ein 25-Jähriger wurde festgenommen.

Die Polizei wurde durch einen Angestellten gegen 18:30 Uhr darüber verständigt, dass ein Mann in einem Schwimmbad zwei Mädchen unsittlich berührt haben soll. Der Mann sowie Zeugen der Tat seien noch vor Ort.

Die hinzugezogene Streife traf den 25-jährigen Tatverdächtigen im Schwimmbad an und nahm ihn nach ersten Ermittlungen vor Ort fest. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 20.06.2026 – 13:42

    POL-F: 260620 - 0780 Frankfurt - Ginnheim: Familienstreit eskaliert

    Frankfurt (ots) - (rü) Gestern (19.Juni 2026) eskalierte ein Familienstreit in der Ginnheimer Landstraße, so dass die Polizei einschreiten musste. Die Streife erreichte die betroffene Wohnung gegen 17:10 Uhr aufgrund einer Meldung, dass es dort zu einer lautstarken Streitigkeit gekommen sein soll. Die Wohnungsinhaber empfingen die Polizisten und berichteten, dass sich ein 41-jähriges aggressives Familienmitglied in der ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 14:24

    POL-F: 260619 - 0779 Frankfurt - Gutleutviertel: Einbrecher der besonderen Art festgenommen

    Frankfurt (ots) - (rü) "Es gibt nichts, was es nicht gibt". Diesen Grundsatz stellte ein 26-Jähriger am heutigen Tag unter Beweis. Gegen 05:10 Uhr wurden Polizisten im Gebäude des 4. Revieres auf einen Mann aufmerksam, der gerade versuchte, zwei Fenster aufzuhebeln und in das Gebäude einzubrechen. Es überrascht nicht, dass die Beamten, die ihn während seines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren