Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260621 - 0782 Frankfurt - Rödelheim: Sexuelle Belästigung in einem Schwimmbad

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Samstagabend (20.06.2026) soll es in einem Schwimmbad zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Ein 25-Jähriger wurde festgenommen.

Die Polizei wurde durch einen Angestellten gegen 18:30 Uhr darüber verständigt, dass ein Mann in einem Schwimmbad zwei Mädchen unsittlich berührt haben soll. Der Mann sowie Zeugen der Tat seien noch vor Ort.

Die hinzugezogene Streife traf den 25-jährigen Tatverdächtigen im Schwimmbad an und nahm ihn nach ersten Ermittlungen vor Ort fest. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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