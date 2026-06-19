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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260619 - 0779 Frankfurt - Gutleutviertel: Einbrecher der besonderen Art festgenommen

Frankfurt (ots)

(rü) "Es gibt nichts, was es nicht gibt".

Diesen Grundsatz stellte ein 26-Jähriger am heutigen Tag unter Beweis.

Gegen 05:10 Uhr wurden Polizisten im Gebäude des 4. Revieres auf einen Mann aufmerksam, der gerade versuchte, zwei Fenster aufzuhebeln und in das Gebäude einzubrechen.

Es überrascht nicht, dass die Beamten, die ihn während seines Einbruchsversuches beobachteten, kurze Zeit später auf seiner Flucht zu Fuß festnahmen.

Auf sein gescheiteres Vorhaben angesprochen, entgegnete der glücklose Einbrecher, dass er sich sein Bargeld habe wiederholen wollen, welches er im Revier vermutete. Er sei nämlich in der vergangenen Nacht im Zuge einer Zeugenvernehmung dort gewesen.

Dass er das vermisste Geld kurze Zeit später in seiner mitgeführten Bauchtasche fand, brachte ihn sichtlich in Verlegenheit. Ob die Entschuldigung, die er gegenüber den Polizisten entgegenbrachte, Auswirkungen auf das nun eingeleitete Strafverfahren haben wird, bleibt abzuwarten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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