Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260620 - 0781 Frankfurt - Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung - Schnelle Festnahme

Frankfurt (ots)

(rü)In der gestrigen Nacht kam es zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Vier Personen, welche die Kontrahenten trennen wollten, wurden verletzt.

Gegen 23:50 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil es im Bereich des Mainkais zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen Mann und drei weiteren Personen gekommen sein soll. Nach aktuellem Kenntnisstand wollten fünf unbeteiligte Männer im Alter zwischen 23 und 33 Jahren die Situation schlichten und griffen ein. Hierbei wurden vier dieser Personen von dem 36-Jährigen mit einer Glasflasche verletzt.

Polizisten, die als zusätzliche Einsatzkräfte am Wochenende im innerstädtischen Bereich eingesetzt waren, nahmen den Angreifer bereits wenige Minuten nach Eingang der ersten Meldungen in unmittelbarer Nähe des Tatortes fest.

Die verletzten Personen wurden zur weiteren Versorgung der Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Kriminalpolizei hat die Arbeit aufgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nun Teil der Ermittlungen.

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