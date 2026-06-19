Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260619 - 0778 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Drogendealerin festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamten gelang bereits am 14. April 2026 die Festnahme einer Dealerin im Frankfurter Bahnhofsviertel, bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten weitere Personen aus ihrem Umfeld identifiziert und festgenommen werden.

Die 43-jährige Dealerin war nach polizeilichen Erkenntnissen bis zu ihrer Festnahme im April intensiv im Bahnhofsviertel aktiv und ging dem Handel mit diversen Betäubungsmitteln unter anderem Kokain, Crack und Heroin nach. Ihren Handel koordinierte sie aus mehreren Gebäuden innerhalb des Bahnhofsviertels. Intensive polizeiliche Ermittlungen führten am 14.04.2026 zu ihrer Festnahme in der Niddastraße, hierbei führte sie Crack und Kokain mit sich.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten mehrere ihrer Kunden festgestellt werden, sodass im Mai die Festnahmen von vier weiteren männlichen Personen erfolgte. Zwei der Beschuldigten kann ein Erwerb von über 200 Gramm Kokain zugerechnet werden.

Bei einer im Zuge der Ermittlungen bekannt gewordenen sogenannten "Bunkerwohnung" fanden die Beamten dann nochmal über 150 Gramm Kokain und Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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