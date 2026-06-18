PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260618- 0776 Frankfurt- Bornheim: Schwerverletzte Person aufgefunden- Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Mittwoch (17. Juni 2026) auf Donnerstag (18. Juni 2026) fand ein Zeuge einen bewusstlosen Mann im Bereich des Wasserleitungswegs auf und verständigte den Notruf. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen befand sich der Zeuge gegen 01:20 Uhr auf dem Fußgängerweg zwischen Seckbacher Landstraße und Bodenweg. In diesem Bereich fand er einen 54- Jährigen Mann bewusstlos am Boden liegend auf und rief die Rettungsdienste.

Der 54- Jährige wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Wie lange er schon dort lag und wie es zu den Verletzungen kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht daher Zeugen und bittet diese, sich bei der Fachdienststelle unter der Rufnummer 069/ 755- 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 13:30

    POL-F: 260618 - 0774 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Räuber festgenommen - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (ki) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17. Juni 2026) konnte ein Tatverdächtiger durch die Videoschutzanlage ausfindig gemacht werden, der zuvor einen anderen beraubt hatte. Die Polizei konnte ihn daraufhin festnehmen. Er befindet sich nun in Haft. Gegen 01:30 gerieten ein 46-Jähriger und ein 37-Jähriger in der Niddastraße in Streit. Nach ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 13:27

    POL-F: 260618 - 0773 Frankfurt - Gutleutviertel: Streit unter Bekannten endet im Widerstand

    Frankfurt (ots) - (ki) Gestern Nachmittag (17. Juni 2026) alarmierte ein Wohnungsinhaber die Polizei wegen seines aggressiven Bekannten. Die Polizeistreife erteilte einen Platzverweis, der bereits wenig später durchgesetzt werden musste. Der Aggressor wurde leicht verletzt. Gegen 15:10 Uhr rief nach aktuellen Erkenntnissen ein Mann die Polizei, um seinen 30-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren