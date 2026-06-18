Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260618- 0776 Frankfurt- Bornheim: Schwerverletzte Person aufgefunden- Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Mittwoch (17. Juni 2026) auf Donnerstag (18. Juni 2026) fand ein Zeuge einen bewusstlosen Mann im Bereich des Wasserleitungswegs auf und verständigte den Notruf. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen befand sich der Zeuge gegen 01:20 Uhr auf dem Fußgängerweg zwischen Seckbacher Landstraße und Bodenweg. In diesem Bereich fand er einen 54- Jährigen Mann bewusstlos am Boden liegend auf und rief die Rettungsdienste.

Der 54- Jährige wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Wie lange er schon dort lag und wie es zu den Verletzungen kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht daher Zeugen und bittet diese, sich bei der Fachdienststelle unter der Rufnummer 069/ 755- 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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