Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Herds

Dierscheid (ots)

Am 11.06.2026 zwischen 08:30 Uhr und 16:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Vorgarten kurzweilig abgestellten Holzherd in der Dodenburger Straße in Dierscheid.

Es handelte sich um einen etwa 30 Jahre alten und 150 kg schweren Holzherd.

Etwaig lag eine Verwechslung mit Sperr- oder Metallabfall vor.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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