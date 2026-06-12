Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 09.06.2026 bis 10.06.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Brunnenstraße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und entwendeten aus dem Inneren des Fahrzeuges mehrere aufgefundene Wertgegenstände.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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