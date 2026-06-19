Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260619 - 0778 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Nachmittag (18. Juni 2026) konnte ein Exhibitionist an einem Schwimmbad festgenommen werden, welcher zuvor vier Frauen belästigte.

Gegen 17:00 Uhr alarmierte der Bademeister des Freibades Nieder-Eschbach die Polizei, weil ein Exhibitionist Badegäste belästige. Durch Blendungen mit einem Spiegel soll er sich bei den betroffenen Frauen bemerkbar gemacht haben. Währenddessen soll er sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben.

Der Bademeister verständigte die Polizei, welche den Exhibitionisten kurz darauf an der beschriebenen Stelle festnehmen konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Dienststelle entlassen. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

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