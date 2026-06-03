Polizei Bochum

POL-BO: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz "2-Wheeler" - Verkehrspolizei zieht Bilanz nach Kontrollen in Bochum

Bochum, Herne, Witten (ots)

Am Dienstag, 2. Juni, führte die Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Bochum gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei einen Schwerpunkteinsatz unter dem Titel "2-Wheeler" durch. Im Fokus der Beamtinnen und Beamten stand die Sicherheit des Zweiradverkehrs - vom klassischen Fahrrad und modernen Pedelec über E-Scooter bis hin zu motorisierten Krafträdern.

Zweiradfahrende gehören im Straßenverkehr zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern und tragen bei Unfällen ein überproportional hohes Risiko, schwer verletzt zu werden. Ziel des Aktionstages war es daher, das Gefahrenbewusstsein aller Beteiligten zu schärfen und Fehlverhalten konsequent zu ahnden. Gleichzeitig wurden auch Autofahrer kontrolliert, die durch ihr Verhalten Zweiradfahrende gefährdeten.

Die Polizei zieht folgende Bilanz: Insgesamt haben die Einsatzkräfte 213 Verstöße wegen überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Trotz der bekannten Gefahren greifen noch immer zu viele Verkehrsteilnehmer während der Fahrt zum Smartphone. Die Bilanz: Vier Autofahrer und ebenfalls vier Fahrradfahrer wurden erwischt, weil sie ihr Handy am Steuer bzw. auf dem Lenker nutzten. In zwei Fällen missachteten Verkehrsteilnehmer das Rotlicht an Ampeln. Insgesamt 29 Personen wurden wegen generellen Fehlverhaltens auf einem "2-Wheeler" angehalten und sanktioniert.

Neben der erwähnten Verkehrsverstöße mussten die Beamten auch mehrere Strafverfahren einleiten: Ein E-Scooter-Fahrer war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde angeordnet. Gleich in drei Fällen stoppte die Polizei Fahrzeuge, für die kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Gegen die Fahrer wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Bei der Kontrolle eines Pkws machten die Einsatzkräfte zudem einen gefährlichen Fund. In der Seitentür des Fahrzeugs lag ein griffbereites Messer, das nach dem Waffengesetz verboten ist. Das Messer wurde sichergestellt, den Fahrer erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Die Polizei Bochum zeigt sich mit dem Verlauf des Einsatztages zufrieden, betont jedoch gleichzeitig die Notwendigkeit solcher Aktionen. Auch in Zukunft wird die Verkehrsinspektion regelmäßig gezielte Kontrollen in Bochum, Herne und Witten durchführen, um die Sicherheit auf unseren Straßen nachhaltig zu erhöhen und schwere Unfälle zu verhindern.

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