Polizei Bochum

POL-BO: Kripo fragt: Wem gehören diese Uhren?

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Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach dem Besitzer oder der Besitzerin mehrerer Uhren und einer Geldkassette. Ein Passant hatte die Kassette kürzlich in einem Gebüsch in Bochum gefunden - Hintergrund ist womöglich eine Straftat.

Entdeckt wurde die Geldkassette samt Inhalt am Nachmittag des 25. Mai in einem Gebüsch am Sevinghauser Weg, nahe der Herz-Jesu-Kiche. Polizeibeamte stellten die Kassette sicher und öffneten sie. Neben den Uhren befanden sich auch ein Ring sowie ein kleiner Schlüssel in der Kassette.

Bisher konnten die Gegenstände keiner konkreten Straftat zugeordnet werden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise an 0234 909-8405 und -8406.

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