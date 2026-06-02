Polizei Bochum

POL-BO: Aufmerksame Nachbarn verhindern Wohnungseinbruch am Hustadtring - Drei Festnahmen

Bochum (ots)

Weil Anwohner beherzt eingriffen, gelang es Polizeikräften am Montagmittag, 1. Juni, drei mutmaßliche Einbrecherinnen am Hustadtring in Bochum vorläufig festzunehmen.

Gegen 12.20 Uhr bemerkte ein 26-jähriger Anwohner im Flur des Mehrfamilienhauses zwei Frauen, die versuchten, eine Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Die dritte Tatverdächtige hielt sich währenddessen im Bereich der Hauseingangstür auf. Der Zeuge reagierte umgehend und hielt gemeinsam mit weiteren Nachbarn die drei Frauen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Frauen im Alter von 32, 45 und 50 Jahren. Sie verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland; die Klärung ihrer Staatsangehörigkeiten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden die Frauen einem Haftrichter vorgeführt.

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