Polizei Bochum

POL-BO: Scherben statt Cardio: Auto kracht in Fitnessstudio - keine Verletzten

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Bochum (ots)

Glück im Unglück hatte ein Sportsfreund (40) aus Bochum: Mit seinem Auto krachte er in die Scheibe eines Bochumer Fitnessstudios - verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 2. Juni, auf dem Parkplatz des Fitnessstudios am Harpener Hellweg. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der 40-Jährige gegen 8.30 Uhr mit seinem Wagen frontal in die Scheibe des Studios und beschädigte ein dahinterstehendes Cardio-Gerät.

Dem Schock folgte große Erleichterung: Weder er selbst noch andere wurden bei dem Unfall verletzt.

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