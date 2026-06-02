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Polizei Bochum

POL-BO: Scherben statt Cardio: Auto kracht in Fitnessstudio - keine Verletzten

POL-BO: Scherben statt Cardio: Auto kracht in Fitnessstudio - keine Verletzten
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Bochum (ots)

Glück im Unglück hatte ein Sportsfreund (40) aus Bochum: Mit seinem Auto krachte er in die Scheibe eines Bochumer Fitnessstudios - verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 2. Juni, auf dem Parkplatz des Fitnessstudios am Harpener Hellweg. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der 40-Jährige gegen 8.30 Uhr mit seinem Wagen frontal in die Scheibe des Studios und beschädigte ein dahinterstehendes Cardio-Gerät.

Dem Schock folgte große Erleichterung: Weder er selbst noch andere wurden bei dem Unfall verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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