Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl auf Baustelle - Täter entwenden Maschinen und Kupfer

Herne (ots)

Zu einem Diebstahl ist es zwischen Freitag, 29. Mai, und Montag, 1. Juni, an der auf einer Baustelle an der Straße "Bergelmanns Hof" in Herne gekommen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Baustelle, brachen einen Container auf und entwendeten dort mehrere hochwertige Baumaschinen und Kupfer. Im Anschluss konnten sie unentdeckt entkommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, sich unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

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