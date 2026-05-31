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Polizei Bochum

POL-BO: 26-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Herne (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag, 30. Mai, in Herne ist ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Recklinghausen tödlich verunglückt. Er verlor die Kontrolle bei einem Überholmanöver.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Motorradfahrer gegen 22.05 Uhr die Dorstener Straße in Richtung Gelsenkirchen. Kurz hinter dem Einmündungsbereich Dorstener Straße/Heinitzstraße beabsichtigte er, auf der linken Fahrspur bei grüner Ampel das Auto eines Steinfurters (28) zu überholen.

Während des Überholvorgangs kollidierte der Recklinghäuser mit dem linken Bordstein und anschließend mit dem Auto, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Der 26-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen. Trotz intensiver Rettungsmaßnahmen verstarb er kurz darauf im Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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