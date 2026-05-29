Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Regina A. ist wieder da!

Bochum (ots)

Die seit Mittwochmorgen (27. Mai) vermisste Regina A. (77) aus Bochum ist wieder da. Die Seniorin wurde am Freitagnachmittag wohlbehalten angetroffen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell