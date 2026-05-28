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Polizei Bochum

POL-BO: Leicht verletzt: Autofahrer drängt E-Scooter-Fahrerin (65) von der Fahrbahn ab und flüchtet

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 27. Mai, bei dem eine 65-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde, sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Bochumerin gegen 18 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Hansastraße in Richtung Geitlingstraße in Bochum unterwegs. Sie fuhr auf dem gekennzeichneten Radweg.

Vor dem Kreisverkehr und in Höhe der Hausnummer 82 endet der Radweg und geht in die einspurige Fahrbahn über. Als die 65-Jährige in den Kreisverkehr einfahren wollte, wurde sie nach eigenen Angaben von einem anderen Autofahrer bedrängt. Der Wagen fuhr ebenfalls auf der Hansastraße in Richtung Kreisverkehr. Die E-Scooter-Fahrerin kollidierte dadurch mit der Bordsteinkante und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verunfallte 65-Jährige zu kümmern.

Die Bochumerin zog sie sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurden.

Mutmaßlich soll es sich bei dem Fahrzeug um einen braunen SUV gehandelt haben. Die Polizei bittet den Fahrer sowie etwaige Zeugen, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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