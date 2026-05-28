Polizei Bochum

POL-BO: Auto kollidiert mit Schaufenster: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwochabend, 27. Mai, in Wanne-Eickel mit einem Schaufenster kollidiert. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen kam es gegen 16.20 Uhr im Bereich der Hauptstraße, Ecke Kolpingstraße zu einer verbalen Streitigkeit zwischen mehreren unbekannten Personen. Ein Zeuge beobachtete daraufhin, wie der Fahrer eines schwarzen VW Passats Gas gab und aus noch ungeklärter Ursache mit dem Schaufenster der Apotheke an der Hauptstraße 304 kollidierte. Im Anschluss setzte der noch nicht ermittelte Mann zurück und flüchtete mit seinem Auto. Die anderen Personen flüchteten ebenfalls. Augenscheinlich wurde niemand verletzt.

Ein Verantwortlicher der Apotheke erschien vor Ort und übernahm die weitere Absicherung.

Die Polizei sucht jetzt nach den Beteiligten.

Der Fahrer wird als männlich, ca. 30 Jahre alt, mit schwarzen, nach hinten gegelten Haaren, Dreitagebart und schwarzem T-Shirt beschrieben, laut Zeugenaussagen hat er ein "südosteuropäisches" Aussehen. Er war mit einem schwarzen VW Passat älteren Baujahrs unterwegs.

Die anderen Personen werden als männlich, 25-30 Jahre, ebenfalls mit "südosteuropäischem" Aussehen beschrieben.

Das Verkehrskommissariat bittet die gesuchten Personen sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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