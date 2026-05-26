Polizei Bochum

POL-BO: Fokus auf Rad- und E-Scooter-Fahrende: Schwerpunktaktion der Polizei Bochum zur Verkehrsunfallprävention am 28. Mai in Herne

Herne (ots)

Die Polizei Bochum führt am Donnerstag, 28. Mai, eine Schwerpunktaktion zur Verkehrsunfallprävention im Herner Stadtgebiet durch. Im Mittelpunkt stehen dabei Radfahrende sowie Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern.

Ziel der Aktion ist es, Verkehrsunfälle zu reduzieren und das Bewusstsein für ein rücksichtsvolles und sicheres Miteinander im Straßenverkehr zu stärken.

Zwischen 7 und 15 Uhr wird die Polizei mit einem Informationsstand unter anderem im Stadtgebiet (Bereich Bahnhofstraße) präsent sein. Bürgerinnen und Bürger erhalten dort die Möglichkeit, Fragen rund um das Thema sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu stellen und sich über aktuelle Regelungen für Rad- und E-Scooter-Fahrende zu informieren.

Begleitend zur Präventionsarbeit werden Fahrradstreifen sowie reguläre Streifenwagenbesatzungen im Einsatz sein, um Verkehrsverstöße konsequent zu ahnden. Ein besonderes Augenmerk legen die Einsatzkräfte auf typische Gefahren und Fehlverhalten im Zusammenhang mit dem Rad- und E-Scooter-Verkehr.

Auch das Verhalten von Autofahrenden wird im Rahmen der Maßnahmen kontrolliert. Insbesondere das verbotswidrige Parken auf Radwegen rückt dabei in den Fokus der Einsatzkräfte.

Die Polizei Bochum appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, durch gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung der Verkehrsregeln zu mehr Sicherheit auf den Straßen beizutragen.

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