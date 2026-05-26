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Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (22) kracht Treppe herunter

POL-BO: Autofahrer (22) kracht Treppe herunter
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Bochum (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache ist ein Bochumer (22) mit einem hochmotorisierten Auto eine Treppe am Gerard-Mortier-Platz in Bochum heruntergefahren und leicht verletzt worden.

Gegen 7 Uhr, am Sonntagmorgen, 24. Mai, erhielt die Feuerwehr Leitstelle folgenden Notruf: Ein Fahrzeug mit fünf Insassen soll verunfallt sein

Nach Zeugenaussagen soll der junge Bochumer zuvor den Wendehammer des Gerard-Mortier-Platzes mit überhöhter Geschwindigkeit befahren haben, bis die Fahrt schließlich auf einer Treppe endete. Dabei ist das Treppengeländer erheblich beschädigt worden und der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei stellte den Pkw - einen Audi S3 - sicher und ordnete eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten an. Hinweise zum Unfallhergang werden durch das ermittelnde Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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