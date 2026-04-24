Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Auffahrunfall im Bereich des Bahnübergangs.

Lippe (ots)

An der Einmündung Lemgoer Straße/Heßloher Straße ereignete sich am Donnerstagvormittag (23.04.2026) gegen 10.30 Uhr ein Auffahrunfall im Bereich des Bahnübergangs, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Ein 67-Jähriger aus Lage fuhr mit seinem VW Passat auf der Lemgoer Straße in Richtung Lage. Vor ihm befand sich ein VW Golf, in dem sich eine 42-Jährige aus Lage mit ihrer Familie befand. Als die Golf-Fahrerin beabsichtigte nach links in die Heßloher Straße abzubiegen, bremste sie verkehrsbedingt ab und wartete an der Einmündung. Dies übersah der Passat-Fahrer augenscheinlich, so dass er auf den Golf auffuhr. Durch den Aufprall erlitt die 42-Jährige schwere Verletzungen. Ihr Beifahrer sowie ihr Baby im Wagen blieben unverletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro; beide mussten abgeschleppt werden.

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